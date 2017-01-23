На Южном Урале целый город остался без света и воды из-за снегопада

Публикации за 23.01.17

На Ашинский район снова обрушилось стихийное бедствие.

Как сообщили РИА «Новый День» в Противопожарной службе Челябинской области, весь день 21 января в южноуральских горах шел сильный снег. Это привело к многочисленным авариям и ЧС в Ашинском районе: пожарные и спасатели почти сутки без перерыва помогали местным жителям и водителям.

Первое сообщение поступило уже в 2 часа ночи: на заснеженной дороге Малояз – Илек застряли два автомобиля, в которых было пять человек. Пожарные немедленно выехали на место и вытащили машины из сугробов.

К утру из-за огромного количества снега произошел ряд аварий на электросетях, оставивших город Миньяр без света и воды.

Аварийная бригада «Электросетей», отправившаяся исправлять неполадки, сама застряла на автодороге между Кропачево и селом Ярал. Огнеборцы поспешили отбуксировать электриков из снежного заноса.

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К 9 утра воскресенья на объездной автодороге трассы М5 возле Сима образовался затор. Здесь пришлось перекрыть движение, чтобы засыпать щебнем скользкую трассу на крутом подъеме. Площадь полотна составила более 300 метров. За это время образовалась пробка из более 400 машин по обе стороны дороги. После того как дорога была обработана, огнеборцы участвовали в регулировании движения и организовывали проезд для предотвращения аварий, а также оказывали помощь застрявшим автомобилям.

Вечером работникам ПЧ № 224 пришлось сопровождать два рейсовых автобуса «Челябинск – Аша» для обеспечения их безопасного движения.

У одной пассажирок, страдающей сахарным диабетом, случился приступ – огнеборцы оказали ей первую помощь и вызвали «скорую».

Челябинск, Юлия Малецкая

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