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Публикации за 23.01.17

В Златоусте детсадовец погиб, надев пакет на голову

В Златоусте детсадовец погиб, надев пакет на голову

В Златоусте проводится проверка по факту гибели ребенка.

Как передает корреспондент РИА , трагедия произошла 22 января в одной из квартир дома по улице Грибоедова.

Родители пятилетнего мальчика ушли по делам, оставив сына одного до прихода бабушки. Прошло не больше пяти минут, но, когда пенсионерка зашла в квартиру, она обнаружила внука бездыханным.

По предварительным данным, мальчик во время игры надел на голову плотный полиэтиленовый пакет, а когда стал задыхаться, не сумел его снять. Пришедшая бабушка стянула мешок и вызвала скорую помощь, однако спасти ребенка не удалось.

«Новый День – Челябинск» , и

По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 23.01.17

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