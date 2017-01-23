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Челябинск

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Публикации за 23.01.17

На Южном Урале завершено расследование дела о покупке жилья без санузла и воды для сирот

На Южном Урале завершено расследование дела о покупке жилья без санузла и воды для сирот

В Челябинской области будут судить бывшего главу районного управления имущество и земельным отношениям, обвиняемого в превышении полномочий.

Как уже сообщал , в ходе прокурорской проверки по жалобе местной жительницы было установлено, что сотрудники администрации Кунашакского района приобрели в муниципальную собственность и впоследствии предоставили сироте жилое помещение, не отвечающее санитарным, техническим нормам и правилам. В доме отсутствует система водоснабжения и канализации, санузел, межкомнатные двери, стены дома построены из железнодорожных шпал и находятся в аварийном состоянии.

Муниципальному бюджету Кунашакского района был причинен ущерб на сумму 878 тысяч рублей.

Следственные органы возбудили уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в отношении руководителя управления имущественных и земельных отношений района.

«Новый День – Челябинск» , и

Пресс-служба СУ СК России по Челябинской области сообщает, что в настоящее время расследование дела завершено. Обвиняемый полностью признал вину.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следователь СК внес представление главе Кунашакского района об устранении причин, способствовавших совершению преступления.

Сделка по приобретению дома по решению суда была признана незаконной, средства возвращены в бюджет. Потерпевшим будет предоставлено жилье, соответствующее требованиям противопожарных и санитарно-эпидемиологических норм и правил.

Челябинск, Январь, Юлия Малецкая

Челябинск, Январь. Другие новости 23.01.17

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