NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 23.01.17

Год только начался, а Челябинск уже потерял 5,3 миллиона рублей

Год только начался, а Челябинск уже потерял 5,3 миллиона рублей

Бюджет Челябинска понес потери из-за пересмотра кадастровой стоимости недвижимости.

Как передает корреспондент агентства , в комитет по управлению имуществом и земельным отношениям южноуральской столицы поступает множество обращений от арендаторов недвижимости по поводу возврата ранее уплаченных средств. По словам председателя комитета Сергея Чигинцева, это связано с изменением кадастровой стоимости имущества.

«Там, где можно, договариваемся, но 5 миллионов 300 тысяч рублей мы уже вернули», – сообщил руководитель ведомства.

Выслушав, мэр Евгений Тефтелев попытался перевести разговор в позитивное русло: «Я так понимаю, у тебя там и обратный процесс есть: люди поняли, что надо платить, и там суммы превышают эти 5 миллионов».

Однако Чигинцев не подтвердил слова градоначальника, уклончиво пообещав что-то там «посмотреть» и добавив, что сейчас «серьезную» сумму пытается вернуть «Фортум» – порядка 18 миллионов рублей.

«Новый День – Челябинск» , и

В целом, по словам Тефтелева, идет нормальная работа.

«Каждое предприятие сегодня пытается минимизировать свои расходы, связанные с платежами. Если законодательство это позволяет, то у нас это обычный процесс: мы начисляем одну сумму в соответствии с действующим законодательством или нашими нормативными актами, а предприятие смотрит и ищет, как это дело уменьшить. Через судебные органы решает, если есть решение суда об уменьшении этой суммы, мы обязана выплатить», – сообщил мэр.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 23.01.17

«Дедушка старый, ему все равно»: Жириновский хочет отправлять пенсионеров на Крайний Север. / На Южном Урале завершено расследование дела о покупке жилья без санузла и воды для сирот. / В Златоусте детсадовец погиб, надев пакет на голову.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter