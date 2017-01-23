Год только начался, а Челябинск уже потерял 5,3 миллиона рублей

Публикации за 23.01.17

Бюджет Челябинска понес потери из-за пересмотра кадастровой стоимости недвижимости.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», в комитет по управлению имуществом и земельным отношениям южноуральской столицы поступает множество обращений от арендаторов недвижимости по поводу возврата ранее уплаченных средств. По словам председателя комитета Сергея Чигинцева, это связано с изменением кадастровой стоимости имущества.

«Там, где можно, договариваемся, но 5 миллионов 300 тысяч рублей мы уже вернули», – сообщил руководитель ведомства.

Выслушав, мэр Евгений Тефтелев попытался перевести разговор в позитивное русло: «Я так понимаю, у тебя там и обратный процесс есть: люди поняли, что надо платить, и там суммы превышают эти 5 миллионов».

Однако Чигинцев не подтвердил слова градоначальника, уклончиво пообещав что-то там «посмотреть» и добавив, что сейчас «серьезную» сумму пытается вернуть «Фортум» – порядка 18 миллионов рублей.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

В целом, по словам Тефтелева, идет нормальная работа.

«Каждое предприятие сегодня пытается минимизировать свои расходы, связанные с платежами. Если законодательство это позволяет, то у нас это обычный процесс: мы начисляем одну сумму в соответствии с действующим законодательством или нашими нормативными актами, а предприятие смотрит и ищет, как это дело уменьшить. Через судебные органы решает, если есть решение суда об уменьшении этой суммы, мы обязана выплатить», – сообщил мэр.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 23.01.17

«Дедушка старый, ему все равно»: Жириновский хочет отправлять пенсионеров на Крайний Север. / На Южном Урале завершено расследование дела о покупке жилья без санузла и воды для сирот. / В Златоусте детсадовец погиб, надев пакет на голову. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»