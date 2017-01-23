В Челябинске груженный снегом КамАЗ задавил пешехода (ФОТО)

Публикации за 23.01.17

В Челябинске снегоуборочная машина насмерть сбила пешехода.

Как сообщили РИА «Новый День» в городском управлении ГИБДД, происшествие случилось около 23 часов 20 января на улице Радонежская, радом с Успенским кладбищем.

43-летний водитель КамАЗа, груженного грязным снегом, совершил наезд на пешехода, двигавшегося по проезжей части навстречу машине.

От полученных травм мужчина, личность которого до сих пор не установлена, скончался на месте. На вид погибшему 60 лет, рост 170 сантиметров, худощавого телосложения.

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Отметим, водитель является сотрудником ООО «Зеленый город». Скорее всего, он вез снег, убранный с городских улиц, на спецполигон. Что делал пешеход на дороге, не известно.

По факту ДТП проводится расследование.

Челябинск, Юлия Малецкая

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