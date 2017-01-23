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Челябинск

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Публикации за 23.01.17

В Челябинске накрыли крупное подпольное казино

В Челябинске накрыли крупное подпольное казино

Челябинская полиция прикрыла двухэтажное подпольное казино.

Как сообщили РИА в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, нелегальный зал игровых автоматов его владельцы попытались спрятать в двухэтажном доме, расположенного в частном секторе Тракторозаводского района.

Нагрянув в помещение, оперативники обнаружили внутри 64 игровых аппарата. Все оборудование изъяли. По подозрению в незаконной организации азартных игр задержаны три местные жительницы 29-ти и 30-ти лет.

«Новый День – Челябинск» , и

По материалам, собранным полицейскими, следователи СКР возбудили уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. За совершение данного преступления законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.01.17

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