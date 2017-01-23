В Миассе такси протаранило маршрутку, есть пострадавшие

Публикации за 23.01.17

В Миассе при столкновении легковушки и маршрутки пострадали два человека.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», дорожная авария произошла накануне утром в поселке Тургояк на улице Туристов. Водитель Volvo, двигаясь на высокой скорости по обледеневшей дороге, не вписался в поворот. В результате неуправляемая иномарка вылетела на встречную полосу, где столкнулась с маршрутной «Газелью».

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

В момент аварии в салоне легковушки находились две клиентки такси – девушки 24 и 29 лет, обе получили травмы, сообщает «Миасский рабочий» со ссылкой на городское управление ГИБДД. По предварительным данным, пассажиры маршрутки в ДТП не пострадали.

Оба автомобиля получили серьезные механические повреждения и перегородили проезд остальному транспорту.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия, по факту аварии проводится расследование.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 23.01.17

В Челябинске груженный снегом КамАЗ задавил пешехода (ФОТО). / В Челябинске накрыли крупное подпольное казино. / Год только начался, а Челябинск уже потерял 5,3 миллиона рублей. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»