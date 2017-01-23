В Челябинске дешевеет аренда жилья

Публикации за 23.01.17

Челябинцы теряют интерес к однокомнатным квартирам и съемному жилью.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», средняя цена квадратного метра на вторичном рынке не претерпела изменений в декабре 2016 года, оставшись на уровне 42 тысяч 614 рублей. Таковы данные портала «Домофонд».

Снижение зафиксировано лишь в сегменте однокомнатных квартир. Они по сравнению с ноябрем потеряли в стоимости 1%. В декабре средняя «однушка» стоила 1 миллион 561 тысячу 313 рублей.

Двухкомнатные квартиры выросли в цене на 2% (2 миллиона 221 тысяча 504 рубля), «трешки» прибавили 3% (3 миллиона 194 тысячи 615 рублей).

А вот на рынке аренды жилья зафиксировано общее снижение стоимости квадратного метра на 2% – до 303 рублей в месяц. Однокомнатную квартиру в декабре можно было снять за 11 тысяч 38 рублей (-2% к ноябрю). «Двушки» пользовались куда большим спросом, а потому размер платы за их найм вырос на 2% (до 15 тысяч 861 рубля за месяц). Стоимость аренды трехкомнатных квартир просела сразу на 7%, составив 22 тысячи 831 рубль в месяц.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

На рынке загородной недвижимости цена квадратного метра выросла на 2% – до 27 тысяч 490 рублей. При этом челябинцев в большей степени интересовали дома площадью до 75 до 250 квадратных метров, стоимость которых выросла по сравнению с ноябрем на 3%. Так, средняя цена строения площадью от 75 до 150 «квадратов» составила в декабре 2016 года 3 миллиона 194 тысячи 475 рублей. За дом в 150-250 квадратных метров продавцы просили в среднем 6 миллионов. Стоимость домов площадью менее 75 и более 250 «квадратов» не изменилась, оставшись на уровне, соответственно, 1 миллиона 100 тысяч 1 и 12 -13 миллионов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.01.17

В Миассе такси протаранило маршрутку, есть пострадавшие. / В Челябинске груженный снегом КамАЗ задавил пешехода (ФОТО). / В Челябинске накрыли крупное подпольное казино. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»