Публикации за 23.01.17

Челябинск рассчитывает получить 700 миллионов рублей из госказны на ремонт дорог

Челябинск, Январь 23 (Новый День, Юлия Малецкая) – Власти Челябинска собираются отремонтировать треть городских улиц за счет федеральных средств.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», руководство южноуральской столицы пытается защитить в федеральном центре «дорожный» проект стоимостью 700 миллионов рублей.

По словам вице-мэра Владимира Алейникова, из этой суммы 200 миллионов планируется потратить на обеспечение безопасности дорожного движения, в том числе обустройство пешеходных переходов. Полмиллиона направят непосредственно на укладку асфальтобетона в рамках, так называемого среднего ремонта дорог.

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Власти Челябинска рассчитывают на эти средства привести в порядок 30%-40% дорог, нуждающихся в ремонте.

По мнению городских чиновников в 2016 году уже удалось восстановить покрытие 35%-40% улиц.

Напомним, в конце декабря администрация областного центра вновь заключила контракт, на этот раз трехлетний, на содержание и ремонт дорог с ЗАО «Южуралмост» с ежегодным финансированием более 1,4 миллиарда рублей.

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