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Челябинск

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Публикации за 23.01.17

Челябинск рассчитывает получить 700 миллионов рублей из госказны на ремонт дорог

Челябинск рассчитывает получить 700 миллионов рублей из госказны на ремонт дорог

Челябинск рассчитывает получить 700 миллионов рублей из госказны на ремонт дорог

Челябинск, Январь 23 (Новый День, Юлия Малецкая) – Власти Челябинска собираются отремонтировать треть городских улиц за счет федеральных средств.

Как передает корреспондент РИА , руководство южноуральской столицы пытается защитить в федеральном центре «дорожный» проект стоимостью 700 миллионов рублей.

По словам вице-мэра Владимира Алейникова, из этой суммы 200 миллионов планируется потратить на обеспечение безопасности дорожного движения, в том числе обустройство пешеходных переходов. Полмиллиона направят непосредственно на укладку асфальтобетона в рамках, так называемого среднего ремонта дорог.

«Новый День – Челябинск» , и

Власти Челябинска рассчитывают на эти средства привести в порядок 30%-40% дорог, нуждающихся в ремонте.

По мнению городских чиновников в 2016 году уже удалось восстановить покрытие 35%-40% улиц.

Напомним, в конце декабря администрация областного центра вновь заключила контракт, на этот раз трехлетний, на содержание и ремонт дорог с ЗАО «Южуралмост» с ежегодным финансированием более 1,4 миллиарда рублей.

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