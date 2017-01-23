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Публикации за 23.01.17

Южноуральские школьники продолжают отдыхать: карантин продлили в Златоусте

Южноуральские школьники продолжают отдыхать: карантин продлили в Златоусте

Власти Златоуста продлили карантин в школах.

Как сообщили РИА в управлении образования и молодежной политики Златоуста, такое решение принял городской оперативный штаб по координации проведения мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ в эпидемический период.

«Каникулы» в общеобразовательных учреждениях Златоуста продлятся до 26 января включительно. Напомним, карантин в школах города объявили 17 января.

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Кроме того, решение о введении карантинных мероприятий в ряде школ приняли власти Увельского района. Так, до 25 января закрыта Кичигинская школа, до 26 января – Хомутининская, с 23 по 29 января на карантине будет школа №2 поселка Увельский, с 24 по 30 января занятия отменены в Дуванкульской школе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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