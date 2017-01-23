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Челябинск

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Публикации за 23.01.17

Счетами за тепло на Южном Урале может заняться Следственный комитет

Счетами за тепло на Южном Урале может заняться Следственный комитет

Депутаты Госдумы – после выступления челябинских предпринимателей – предложили подключить СКР к решению проблемы роста платы за тепло для бизнеса.

Как сообщили РИА в пресс-службе Челябинского отделения Общероссийского народного фронта, с проблемой счетов за теплоэнергию для бизнеса будут разбираться на федеральном уровне.

Напомним, в декабре 2016 года в Челябинской области собственники офисов и магазинов, находящихся в жилых домах, стали жаловаться на резкий рост стоимости теплоэнергии. Сравнительный анализ счетов за октябрь-ноябрь 2016 года и аналогичный период предыдущего года показал рост платежей в 2-5 раз.

Причиной взлета цен стало изменение методики расчетов. Ранее юридические лица, владевшие недвижимостью в жилых домах, могли оплачивать услуги по данным индивидуальных приборов учета, а с 3 июля 2016 года стоимость отопления рассчитывается на основе показателей общедомовых приборов учета. По мнению экспертов предпринимательской организации, такая методика совершенно не учитывает интересы бизнес-сообщества. Подобный подход к изменению тарифов негативным образом скажется на экономике регионов, так как повлечет за собой массовые закрытия предприятий и повышение арендных платежей.

Челябинская область – один из первых регионов, где начали действовать данные изменения, но они будут введены по всей стране и могут вылиться в большую волну недовольства со стороны бизнес-сообщества, предупреждают южноуральцы.

«Новый День – Челябинск» , и

На ситуацию жестко отреагировал глава комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Андрей Макаров, предложив обратиться к замминистру строительства Андрею Чибису: «Пора уже выслушать мнение самого Чибиса! Предлагаю собрать все эти мнения, возможно, подключить Следственный комитет, а также обсудить в ходе нашего комитета все претензии со стороны предпринимателей!» – заявил Макаров в ходе дискуссионной площадки «Экономика роста и благосостояния».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.01.17

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