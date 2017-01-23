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Челябинск

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Публикации за 23.01.17

Третий год подряд крупнейший стан ММК наращивает производство

Третий год подряд крупнейший стан ММК наращивает производство

На ММК стан-2000 вплотную подобрался к рубежу в 6 миллионов тонн проката в год.

Как сообщили РИА в пресс-службе ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в 2016 году на стане-2000 горячей прокатки произведено 5 миллионов 948 тысяч тонн горячего проката, что является наивысшим показателем годового производства с момента пуска агрегата.

Производство на стане растет третий год подряд. В 2014 году его объем составил 5 миллионов 930 тысяч тонн, в 2015 году этот показатель вырос еще на 5 тысяч тонн. В прошлом году прокатчики листопрокатного цеха №10 смогли увеличить производство стана до очередной рекордной высоты.

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Стан-2000 введен в эксплуатацию в 1994 году. В 2005-2008 годах была проведена модернизация ЛПЦ-10, в рамках которой построена четвертая нагревательная печь, обновлено механическое оборудование стана. Это позволило увеличить объем производства агрегата, расширить сортамент и улучшить механические свойства выпускаемой продукции. В настоящее время стан-2000 является одним из самых мощных и современных в России. Основными потребителями его продукции являются производители труб, строительная отрасль и машиностроение.

Сортамент выпускаемой на стане продукции включает все марки стали, выплавляемые на ММК, ширина проката варьируется от 760 до 1 тысячи 830 миллиметров, толщина от 1,2 до 20,0 миллиметра. Именно здесь закладывается основа качественного высокопрочного автолиста, выпускаемого на стане-2000 холодной прокатки в ЛПЦ-11, а также холоднокатаного листа ЛПЦ-5.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.01.17

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