Экс-мэр Копейска еще два месяца проведет на курорте Увильды – чиновнику продлили арест

Публикации за 23.01.17

В Челябинске суд продлил меру пресечения бывшему главе Копейска, обвиняемому в получении взяток.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска, в связи с невозможностью завершения предварительного следствия в установленный срок Вячеслав Истомин пробудет под домашним арестом до 25 марта текущего года.

Ближайшие два месяца чиновнику разрешено ежедневно обращаться в медицинские учреждения, а в выходные и праздничные дни – выезжать за пределы своего дома в поселок Красный Камень, расположенный в курортной зоне – на берегу озера Увильды.

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Напомним, Истомин был задержан у себя в кабинете 25 июля 2016 года по подозрению в получении двух взяток на общую сумму свыше 2 миллионов рублей.

По версии следствия, крупное вознаграждение глава Копейска получил от местных коммерсантов за незаконное выделение земельных участков и заключение муниципальных контрактов на покупку оборудования для школьных столовых без конкурса у конкретного поставщика. Добавим, сразу после задержания обвиняемого во взяточничестве экс-мэра отправили на два месяца в следственный изолятор, но после того, как чиновник пошел на сделку со следствием, его отпустили под домашний арест.

Челябинск, Юлия Димова

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