В школах семи южноуральских муниципалитетов сохраняется карантин по гриппу

Публикации за 24.01.17

Школьники остаются на вынужденных каникулах в семи южноуральских муниципалитетах.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, в регионе наметилась тенденция к снижению заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

С 16 по 22 января зарегистрировано 33 тысячи 925 случаев ОРВИ, показатель составил 103,01 на 10 тысяч населения, что ниже уровня предыдущей недели на 8,6%. Снижение заболеваемости отмечено среди взрослого населения на 10,5%, детей 3-6 лет – на 7%, детей до 2 лет – на 20%. Среди школьников отмечен прирост заболеваемости на 2%.

В целом рост этого показателя зафиксирован в 22 муниципальных образованиях области, превышение порогов сохраняется в 31 территории, в том числе в Челябинске.

В областном центре за 4 неделю зарегистрировано 14 тысяч 186 случаев ОРВИ (показатель 119,01 на 10 тысяч населения), что ниже уровня прошлой недели на 20%. Снижение заболеваемости отмечено по всем возрастным группам,: среди детей до 2 лет – на 22%, детей 3-6 лет – на 16%, школьников 7-14 лет – на 22%, взрослых – 16%.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

В связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ по состоянию на 23 января приостановлен учебный процесс в общеобразовательных школах 7 муниципальных образованиях области: Златоусте, Аргаяшском, Брединском, Варненском, Троицком, Октябрьском и Чесменском районах. Частично приостановлен учебный процесс в 4 средних специальных учебных заведениях, 10 школах и 75 классах 27 школ в 9 муниципалитетах, а также 2 детских садах и 7 группах 6 детских садов в трех территориях.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 24.01.17

24 января ожидаются следующие события – Челябинск. / В Челябинске учительницу математики обвиняют в издевательствах над школьницей, сорвавшейся с недостроя. / «Будущее России более чем туманно»: специалисты раскритиковали стратегию развития российских регионов. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»