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Публикации за 24.01.17

В Коркино скончался годовалый малыш

В Коркино скончался годовалый малыш

В Челябинской области проводится проверка по факту смерти годовалого ребенка.

Как передает корреспондент РИА , трагедия произошла 23 января в Коркино.

Утром местная жительница обнаружила мертвым сына, которому было 1 год 4 месяца.

По предварительным данным, в выходные у малыша поднялась температура. Родители вызвали врачей, диагностировавших ОРВИ и прописавших соответствующее лечение. Ранним утром в день смерти мать покормила ребенка и он снова уснул. Через час малыша нашли бездыханным.

По другой версии, ребенок накануне гибели получил травму: бежал по дому, упал и ударился ногой. Родители отвезли его в травмпункт, где малышу сделали рентген и отпустили домой. На следующий день здоровье ребенка ухудшилось, а 23 января он скончался.

«Новый День – Челябинск» , и

В настоящее время по факту смерти ребенка проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Челябинск, Юлия Малецкая

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