Wi-Fi, аудиогид и белки: эко-тропа станет достопримечательностью Челябинска

Публикации за 24.01.17

В Челябинске может появиться новая достопримечательность – экологическая тропа, позволяющая отдыхать, развлекаться, одновременно тренируя не только тело, но и мозг.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в эко-лофте «Время Че» состоялось заседание по формированию рабочей группы проекта «Эко-тропа Челябинского городского бора». В обсуждении приняли участие представители Министерства экологии Челябинской области, специалисты ОГУ «Особо охраняемые природные территории», преподаватели ЧелГУ и ЮУрГУ.

«Я хочу, чтобы было понятно, почему мы выбрали именно этот объект, хотя были разные предложения. Это один из самых традиционных маршрутов, он существует уже примерно столетие, он мог перемещаться влево и вправо, но, тем не менее, дорожка на Монахи всегда существовала. Второй аспект – достаточная протяженность маршрута: от памятника Курчатову до Монахов и обратно – это полноценная прогулка, как зимой, так и летом. Монахи – одно из самых живописных урочищ Челябинского городского бора, там есть что посмотреть», – пояснил директор ОГУ «Особо охраняемые природные территории» Александр Лагунов. – Оригинальность тропы заключается в том, что мы делаем не учебную тропу, которую в большинстве своем делают для школьников, это не просто эко-тропа, это тропа отдыха, в которой есть и просветительский инструмент. Оригинальность тропы должна заключаться не только в оформлении, она по нашему замыслу будет оригинальной по содержанию: мы хотим показать большую часть бора, а по всей протяженности тропы будут заложены механизмы для возобновления естественных сообществ. Где-то, на небольшом участке, будет восстанавливаться почвенный покров, где-то мы будем заниматься удалением нежелательных видов растений – в режиме реального времени будут показаны различные технологии. Планируется, что тропа будет современной с точки зрения оснащенности Wi-Fi для того, чтобы мы могли создать информационно-эстетическую составляющую, здесь уместно оснащение объектов QR-кодами, музыкальным сопровождением, лекциями, которые можно послушать в наушниках, не мешая окружающим. Подобные вещи пока реализуются только в крупных музеях. Тропа будет универсальна по отношению ко всем слоям населения. Будут специальные метки, показывающие расстояния от разных объектов, это будет удобно спортсменам и поклонникам пеших прогулок.

Кроме того, планируется разработать комплекс мероприятий для увеличения численности белок и птиц вокруг тропы – установить различные скрытые кормушки, скворечники, дуплянки.

И есть еще одна важная составляющая с точки зрения рекреационной нагрузки на бор (а она запредельная) – это направление потока отдыхающих по оборудованной тропе, которая минимизирует воздействие человека на деревья. Чтобы люди не отклонялись от тропы, возможно, придется делать искусственные завалы, огораживать какие-то участки»

Заместитель председателя эко-движения «Время Че» Павел Уманец отметил важность информационной составляющей проекта, продвижения идеи создания тропы в медиа и привлечения в бор тех групп горожан, которые сейчас там практически не бывают: «Недавно «Время Че» провело опрос, который показал, что чаще всего в городском бору бывают люди старшего поколения и совсем молодые – школьники, студенты. Остальным бор пока, к сожалению, малоинтересен. Наша задача сделать Челябинский городской бор интересным для всех».

Однако начальник Управления государственной экологической экспертизы и регионального государственного экологического надзора Министерства экологии Челябинской области Сергей Лавров выразил опасение, что и без того огромная рекреационная нагрузка на бор возрастет в разы. Вызывает вопросы и безопасность объекта. «Эко-тропа, безусловно, задумка интересная и полезная, но есть и отрицательный фактор – днем это будет эко-тропа, а вечером и ночью она будет использоваться для других, негативных, целей некоторой части нашего населения. Этот момент необходимо продумать», – подчеркнул Лавров.

Эксперты сошлись во мнении, что придется оснастить тропу средствами фото и видеоконтроля. Что же касается антропогенной нагрузки, создание эко-тропы как раз призвано регулировать и направлять поток посетителей Челябинского городского бора, отметили авторы идеи.

По итогам заседания было принято решение сделать рабочую группу проекта «Эко-тропа Челябинского городского бора» открытой, все заседания рабочей группы будут проходить в доступном для специалистов и горожан формате, а также анонсироваться в СМИ и соцсетях. Помимо уже работающих над проектом специалистов, в состав рабочей группы пригласят представителей областных министерств социальных отношений; по физической культуре, спорту и туризму; специалистов IT-компаний и архитекторов. Письма с предложением войти в состав рабочей группы будут направлены в ближайшие дни.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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