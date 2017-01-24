Челябинец, убивший трех человек в «скорой», предстанет перед судом

Публикации за 24.01.17

Житель Челябинска, устроивший страшное ДТП со «скорой», предстанет перед судом.

Как уже сообщал «Новый День», резонансная авария произошла в 6 часов утра 8 октября 2016 году на Свердловском тракте в Металлургическом районе.

Пьяный водитель автомобиля «Хонда Цивик» врезался в направлявшуюся в больницу машину скорой помощи.

В результате столкновения на месте происшествия погибли 60-летний водитель «скорой» и 26-летний фельдшеров. Еще один медик, 10-месячный пациент и его мать получили травмы различной степени тяжести. Вскоре малыш скончался в больнице.

Водителя «Хонды» с переломами, в том числе позвоночника, также доставили в больницу.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело по статье 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть трех человек). Виновника ДТП, несмотря на травмы, отправили в СИЗО.

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Пресс-служба прокуратуры Челябинской области сообщает, что расследование дела завершено, утверждено обвинительное заключение.

Водитель иномарки признал вину, пояснив, что накануне вечером вместе с бывшей женой был в гостях у знакомых, где выпил 3 литра пива. Затем экс-супруги поссорились, и мужчина отправился в бар, где пьянствовал, пока не почувствовал себя плохо. Выйдя из бара, челябинец сел за руль своего автомобиля и отправился в неизвестном направлении на огромной скорости с выключенными фарами. Обвиняемый утверждает, что не помнит как двигался от бара до момента аварии, в себя пришел после ДТП.

Родственники погибших предъявили требования о компенсации вреда на сумму 10 миллионов рублей. В ходе предварительного расследования водитель не пытался возместить потерпевшим ни копейки. В настоящее время материалы дела переданы в суд. Челябинцу грозит до 9 лет лишения свободы.

Челябинск, Юлия Малецкая

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