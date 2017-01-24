ММК получил почти 600 млн рублей за счет рационализаторской деятельности

Публикации за 24.01.17

На 24,6% вырос в 2016 году фактический экономический эффект от рационализаторских предложений в ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат». В денежном выражении это 584,5 млн рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего за 2016 год экспертными комиссиями структурных подразделений предприятия рассмотрено 6 тысяч 172 идеи, при этом существенно увеличилась доля идей, признанных рационализаторскими – с 48,7% до 57,4%.

В 2016 году на ОАО «ММК» был взят стратегический курс на внедрение в процессы рационализаторской деятельности самых современных ИТ-технологий с целью сокращения времени от подачи идеи до реализации. Так, в 2016 году для привлечения активных работников к рационализаторской деятельности было разработано мобильное приложение для платформ Android и iOS по сбору идей «Эволюция» – инновационный ИТ-проект, впервые внедрявшийся на металлургических предприятиях России. В 2017 году данное приложение будет интегрировано с проектно-ориентированным сервисом «Платформа энергоменеджмента», что позволит как повысить количество внедряемых идей, так и сократить сроки внедрения рацпредложения.

Руководство ОАО «ММК» рассматривает изобретательство и рационализацию как одну из основ для развития персонала, достижения конкурентных преимуществ и повышения эффективности компании с целью укрепления лидирующих позиций ММК в металлургической отрасли, отмечают в компании.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

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