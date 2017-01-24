NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 24.01.17

Дело челябинки, бросившей трехлетнего сына на улице, направлено в суд

Дело челябинки, бросившей трехлетнего сына на улице, направлено в суд

Челябинка, бросившая трехлетнего сына на улице, обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса РФ.

Как уже сообщал , инцидент произошел 25 ноября 2016 года на улице Дзержинского в Ленинском районе.

По словам очевидцев, молодая женщина разговаривала по телефону, затем села в приехавший за ней автомобиль и уехала, не обращая внимания на плач и крики бежавшего за ней трехлетнего мальчика, одетого не по сезону.

Правоохранители начали поиски нерадивой мамаши. 16 декабря она сама явилась в полицию, узнав из СМИ о том, что ее ищут. Однако забирать сына отказалась. В настоящее время мальчик находится в Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних Ленинского района.

Как сообщили РИА в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство района утвердило обвинительный акт в отношении челябинки. Женщина обвиняется в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и оставлении в опасности.

В ходе расследования уголовного дела правоохранители выяснили, что с апреля 2015-го по ноябрь 2016 года горе-мамаша неоднократно нецензурно ругалась в адрес сына, злоупотребляла спиртным, оставляла ребенка на длительное время с чужими людьми, не покупала продукты питания и одежду, не заботилась о его нравственном развитии.

«Новый День – Челябинск» , и

Ранее в 2015-2016 годах женщина дважды привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию своего сына, в каждом случае ей выносили предупреждение. Также она неоднократно привлекалась к административной ответственности за распитие алкоголя и появление в состоянии опьянения в общественных местах.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка №3 Ленинского района Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 24.01.17

Слишком много снега: МЧС готовится к масштабным наводнениям в Сибири и на Урале. / ММК получил почти 600 млн рублей за счет рационализаторской деятельности. / Челябинец, убивший трех человек в «скорой», предстанет перед судом.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter