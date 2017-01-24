Дело челябинки, бросившей трехлетнего сына на улице, направлено в суд

Публикации за 24.01.17

Челябинка, бросившая трехлетнего сына на улице, обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса РФ.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел 25 ноября 2016 года на улице Дзержинского в Ленинском районе.

По словам очевидцев, молодая женщина разговаривала по телефону, затем села в приехавший за ней автомобиль и уехала, не обращая внимания на плач и крики бежавшего за ней трехлетнего мальчика, одетого не по сезону.

Правоохранители начали поиски нерадивой мамаши. 16 декабря она сама явилась в полицию, узнав из СМИ о том, что ее ищут. Однако забирать сына отказалась. В настоящее время мальчик находится в Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних Ленинского района.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство района утвердило обвинительный акт в отношении челябинки. Женщина обвиняется в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и оставлении в опасности.

В ходе расследования уголовного дела правоохранители выяснили, что с апреля 2015-го по ноябрь 2016 года горе-мамаша неоднократно нецензурно ругалась в адрес сына, злоупотребляла спиртным, оставляла ребенка на длительное время с чужими людьми, не покупала продукты питания и одежду, не заботилась о его нравственном развитии.

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Ранее в 2015-2016 годах женщина дважды привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию своего сына, в каждом случае ей выносили предупреждение. Также она неоднократно привлекалась к административной ответственности за распитие алкоголя и появление в состоянии опьянения в общественных местах.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка №3 Ленинского района Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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