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Публикации за 24.01.17

Слишком много снега: МЧС готовится к масштабным наводнениям в Сибири и на Урале

Слишком много снега: МЧС готовится к масштабным наводнениям в Сибири и на Урале

Сибирский региональный центр МЧС начал подготовку к паводку на 2 месяца раньше обычного.

Как сообщили РИА в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, аномальные снегопады зимы 2016-17 года уже превысили нормативные значения практически во всех регионах Урала и Сибири, и вплоть до конца марта накопление снега продолжится.

Специалисты по гидрологии отмечают, что запасы снега – важный, но далеко не единственный фактор, влияющий на развитие половодья и паводковую ситуацию. В расчет принимаются также плотность снега (объем воды в осадках), запас воды в реках, объем и характер ледообразования на реках, температурный режим, наличие осадков на момент вскрытия рек. Таким образом, более точный прогноз весеннего половодья у синоптиков будет готов ближе к апрелю.

Между тем, экстренные службы и региональные власти уже вплотную занялись противопаводковыми меролприятиями. «Важно заблаговременно выявить опасные зоны, сделать необходимые запасы всех ресурсов, от скального грунта для отсыпки дамб до медикаментов и продуктов питания, привести в должное состояние места для временного размещения населения, – подчеркивают в региональном управлении МЧС. – Тщательно провести разъяснительную работу с самим населением – настроить граждан на возможную угрозу большой воды, призвать к адекватному поведению и убедить своевременно принимать меры по сохранности своего домашнего хозяйства и имущества».

«Новый День – Челябинск» , и

Подразделения МЧС России на местах и в Сибирском региональном центре приступили к анализу возможных рисков. Аэромобильные группировки военнослужащих, спасателей, курсантов системы МЧС в усиленном режиме проводят тренировки, отрабатывая навыки оперативности, выносливости и готовности к весенним природным угрозам.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 24.01.17

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