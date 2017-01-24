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Челябинск

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Публикации за 24.01.17

Альфонс-иностранец похитил у челябинок 7 машин и 400 тысяч рублей

Альфонс-иностранец похитил у челябинок 7 машин и 400 тысяч рублей

В Челябинске вынесли приговор мошеннику, воровавшему у женщин деньги и машины.

Как сообщили РИА в прокуратуре региона, Курчатовский районный суд признал 37-летнего азербайджанца виновным в серии афер.

Мошенник действовал с июня 2013-го по май 2015 года. Он знакомился в социальных сетях или общественных местах с женщинами, втирался в доверие, а потом под предлогом затруднений производственного характера на стройке, где он якобы работал, уговаривал подруг оформить кредит или автокредит, обещая расплачиваться самостоятельно. Получив деньги или машину, аферист вносил 1-2 платежа, продавал автомобиль и исчезал.

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Так, в июне 2013 года мужчина попросил подругу оформить кредит на покупку «Тойоты Камри» стоимостью около 794 тысяч рублей. Получив документы, ключи и автомобиль он сбежал. В дальнейшем банк через суд взыскал с женщины долг по кредитному договору, проценты и судебные издержки.

По данным следствия, иностранец похитил у доверчивых дам и перепродал 7 автомобилей, общей стоимостью 4 миллиона рублей. А также похитил деньги в суме 370 тысяч рублей.

По данным прокуратура аферист не имеет и никогда не имел документов, подтверждающих личность, постоянного места жительства и работы, живёт за счет обмана окружающих. Уже имеет судимость за мошенничество.

В результате суд приговорил его к 6,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 24.01.17

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