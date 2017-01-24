Глава южноуральского поселка подарил муниципальную квартиру знакомой

Публикации за 24.01.17

Возбуждено уголовное дело в отношении экс-главы южноуральского поселка.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СК России по Челябинской области, бывший руководитель Магнитского городского поселения Кусинского района подозревается в превышении должностных полномочий (часть 2 статьи 286 УК РФ).

По версии следствия, в 2015 году тогда еще глава Магнитки предоставил знакомой квартиру, расположенную в Кусе. При этом первоочередное право на жилье имел гражданин, обитавший в аварийном доме.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении обвинения.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 24.01.17

Альфонс-иностранец похитил у челябинок 7 машин и 400 тысяч рублей. / ММК добавит кузбасского угля. / Дело челябинки, бросившей трехлетнего сына на улице, направлено в суд. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»