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Челябинск

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Публикации за 24.01.17

Глава южноуральского поселка подарил муниципальную квартиру знакомой

Глава южноуральского поселка подарил муниципальную квартиру знакомой

Возбуждено уголовное дело в отношении экс-главы южноуральского поселка.

Как сообщили РИА в СУ СК России по Челябинской области, бывший руководитель Магнитского городского поселения Кусинского района подозревается в превышении должностных полномочий (часть 2 статьи 286 УК РФ).

По версии следствия, в 2015 году тогда еще глава Магнитки предоставил знакомой квартиру, расположенную в Кусе. При этом первоочередное право на жилье имел гражданин, обитавший в аварийном доме.

«Новый День – Челябинск» , и

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении обвинения.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 24.01.17

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