На Южном Урале грузовой поезд сбил насмерть школьницу

В Аше 10-летняя девочка погибла под колесами грузового поезда.
Как сообщили РИА «Новый День» в Приволжском следственном управлении на транспорте СК РФ, трагедия произошла 23 января на 1721 километре Куйбышевской железной дороги, недалеко от станции «Аша».
Около 18:30 грузовой поезд сбил девочку, возвращавшуюся со школы вдоль железнодорожных путей.
В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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Следователи готовят представления в железную дорогу об усилении мер безопасности на данном участке, а в контролирующие органы будет направлена информация о необходимости усиления профилактической и превентивной работы среди детей и их родителей.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Челябинск, Юлия Малецкая
Челябинск. Другие новости 24.01.17
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