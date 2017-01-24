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Челябинск

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Публикации за 24.01.17

На Южном Урале грузовой поезд сбил насмерть школьницу

На Южном Урале грузовой поезд сбил насмерть школьницу

В Аше 10-летняя девочка погибла под колесами грузового поезда.

Как сообщили РИА в Приволжском следственном управлении на транспорте СК РФ, трагедия произошла 23 января на 1721 километре Куйбышевской железной дороги, недалеко от станции «Аша».

Около 18:30 грузовой поезд сбил девочку, возвращавшуюся со школы вдоль железнодорожных путей.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

«Новый День – Челябинск» , и

Следователи готовят представления в железную дорогу об усилении мер безопасности на данном участке, а в контролирующие органы будет направлена информация о необходимости усиления профилактической и превентивной работы среди детей и их родителей.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 24.01.17

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