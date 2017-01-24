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Челябинск

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Публикации за 24.01.17

Эпидемия продолжается: в школах Кыштыма объявлен тотальный карантин

Эпидемия продолжается: в школах Кыштыма объявлен тотальный карантин

Кыштымским школьникам продлили внеплановые каникулы.

Как сообщили агентству в пресс-службе мэрии, с 25 по 31 января включительно приостановлены занятия во всех школах города и учреждениях дополнительного образования. Соответствующее решение принято сегодня на внеочередном заседании санитарно-противоэпидемической комиссии. По данным территориального отдела Роспотребнадзора, за последние два дня в Кыштыме отмечен резкий рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, официально зарегистрировано три случая гриппа.

В минувший понедельник за медицинской помощью обратились 415 жителей, свыше 300 из них – дети, в основном,школьного возраста.

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Самый низкий уровень заболеваемости (менее 11%) наблюдается среди учащихся школы №8 поселка Тайгинка и школы №9 в поселке Слюдорудник. Несмотря на эпидемию простудных инфекций, данные учреждения продолжают работу.

Между тем, учебный процесс приостановлен в средних школах №1, 2, 3, 4, 10, 11, 13, в коррекционной школе №5, в начальных школах №2 и 14, а также в вечерней сменной школе.

Решение об отмене либо продлении карантина местные власти примут в следующий вторник, 31 января.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 24.01.17

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