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Челябинск

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Публикации за 24.01.17

Как вернуть деньги за ненужный товар? Челябинец угрожает убить себя в торговом комплексе

Как вернуть деньги за ненужный товар? Челябинец угрожает убить себя в торговом комплексе

В Челябинске мужчина угрожает совершить самоубийство в магазине.

Как передает корреспондент РИА , в одном из крупных торговых комплексом покупатель встал перед камерами видеонаблюдения и угрожает разбить себе голову, если ему не вернут деньги за некачественный товар.

По некоторым данным, мужчина купил миниэарограф и компрессор, но оборудование, по его мнению, оказалось некачественным. Продавцы отказались принимать товар и возвращать деньги. «Новый День – Челябинск» , и

Пытался ли покупатель решить проблему менее истеричным способом, неизвестно. Совершая свой странный поступок, он не забыл позвать телевидение. В пресс-службе управления МВД Челябинска сообщили, что сотрудники полиции отправились на место происшествия. Известно, что ЧП случилось в ТК «Алмаз». Подробности происшествия обещают сообщить позже.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 24.01.17

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