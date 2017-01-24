Челябинец, раненый отверткой за замечание о парковке, умер в больнице

Публикации за 24.01.17

В Челябинске скончался мужчина, раненый отверткой.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел 31 декабря 2016 года в микрорайоне «Парковый-2». Местный житель сделал замечание автовладельцу, припарковавшему машину на тротуаре. Водитель вооружился отверткой и, догнав оппонента, воткнул инструмент ему в голову.

43-летнего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Нападавшего вскоре задержали полицейские: у 22-летнего ранее не судимого жителя Сосновского района обнаружили отвертку, которой он, предположительно, наносились удары.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью было возбуждено уголовное дело.

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Сегодня стало известно, что раненый челябинец скончался в больнице. Неделю после происшествия он находился в реанимации, а затем его перевели в обычную палату. Мужчина уже начал узнавать близких и общаться, но спустя некоторое время состояние резко ухудшилось, пациента вновь перевели в реанимацию, где он скончался 23 января.

Челябинск, Юлия Малецкая

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