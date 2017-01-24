Бывший зэк «освободил» стадо коров из копейской колонии

Публикации за 24.01.17

На Южном Урале осужден мужчина, укравший 60 коров из исправительной колонии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Копейский городской суд вынес приговор жителю Чебаркульского района, признанному виновным в краже. Установлено, что в одну их майских ночей 2014 года мужчина, ранее отбывавший наказание в колонии №1 Копейска, проник на территорию подсобного хозяйства исправительного учреждения и вывел из загона 60 коров. Сумма ущерба превысила 600 тысяч рублей.

Похитителя крупного рогатого скота обнаружили в 10 километрах от места преступления: на лошади он перегонял стадо в Чебаркульский район.

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Суд приговори мужчину к 2,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также он должен выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 24.01.17

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