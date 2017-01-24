NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 24.01.17

Бывший зэк «освободил» стадо коров из копейской колонии

Бывший зэк «освободил» стадо коров из копейской колонии

На Южном Урале осужден мужчина, укравший 60 коров из исправительной колонии.

Как передает корреспондент РИА , Копейский городской суд вынес приговор жителю Чебаркульского района, признанному виновным в краже. Установлено, что в одну их майских ночей 2014 года мужчина, ранее отбывавший наказание в колонии №1 Копейска, проник на территорию подсобного хозяйства исправительного учреждения и вывел из загона 60 коров. Сумма ущерба превысила 600 тысяч рублей.

Похитителя крупного рогатого скота обнаружили в 10 километрах от места преступления: на лошади он перегонял стадо в Чебаркульский район.

«Новый День – Челябинск» , и

Суд приговори мужчину к 2,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также он должен выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 24.01.17

Челябинец, раненый отверткой за замечание о парковке, умер в больнице. / Эпидемия продолжается: в школах Кыштыма объявлен тотальный карантин. / Как вернуть деньги за ненужный товар? Челябинец угрожает убить себя в торговом комплексе.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter