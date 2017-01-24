Выпускники медуниверситетов пойдут работать в поликлиники, минуя интернатуру

Публикации за 24.01.17

В Южно-Уральском медуниверситете полностью отменили интернатуру.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», изменения связаны с новой редакцией федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан». Об этом рассказала проректор Южно-Уральского государственного медицинского университета по учебной, внеучебной и воспитательной работе Любовь Рассохина.

«Этот процесс начался еще в 2016 году, – сообщила она. – Тогда первичную аккредитацию прошли стоматологи и фармацевты. В нынешнем году уже все выпускники смогут пройти первичную аккредитацию и получить право работать в амбулаторно-поликлинических учреждениях». Специалисты, закончившие вуз, смогут выполнять обязанности врачей общей практики. Например, работать участковым терапевтом или участковым педиатром.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Тем же, кто хочет стать узким специалистом, придется, как и раньше, закончить ординатуру. Правда, число бюджетных мест в ЮУГМУ в этом году несколько сократится.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 24.01.17

Бывший зэк «освободил» стадо коров из копейской колонии. / Челябинец, раненый отверткой за замечание о парковке, умер в больнице. / Эпидемия продолжается: в школах Кыштыма объявлен тотальный карантин. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»