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Публикации за 24.01.17

Выпускники медуниверситетов пойдут работать в поликлиники, минуя интернатуру

Выпускники медуниверситетов пойдут работать в поликлиники, минуя интернатуру

В Южно-Уральском медуниверситете полностью отменили интернатуру.

Как передает корреспондент РИА , изменения связаны с новой редакцией федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан». Об этом рассказала проректор Южно-Уральского государственного медицинского университета по учебной, внеучебной и воспитательной работе Любовь Рассохина.

«Этот процесс начался еще в 2016 году, – сообщила она. – Тогда первичную аккредитацию прошли стоматологи и фармацевты. В нынешнем году уже все выпускники смогут пройти первичную аккредитацию и получить право работать в амбулаторно-поликлинических учреждениях». Специалисты, закончившие вуз, смогут выполнять обязанности врачей общей практики. Например, работать участковым терапевтом или участковым педиатром.

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Тем же, кто хочет стать узким специалистом, придется, как и раньше, закончить ординатуру. Правда, число бюджетных мест в ЮУГМУ в этом году несколько сократится.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 24.01.17

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