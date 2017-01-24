NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 24.01.17

В Челябинской области главбух детского сада перечислила себе два миллиона бюджетных рублей

В Челябинской области главбух детского сада перечислила себе два миллиона бюджетных рублей

В Златоусте главбух присвоила 2 миллиона рублей из городской казны.

Как сообщили РИА в следственном управлении СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главного бухгалтера одного из детских садов Златоуста, подозреваемой в совершении мошенничества.

По версии следствия, в течение 2014-2016 годов женщина начисляла себе повышенную заработную плату, а также перечисляла средства из фонда оплаты труда своим родственникам, которые даже не были оформлены сотрудниками дошкольного учреждения. Всего таким образом из городского бюджета «ушли» 2 миллиона рублей.

«Новый День – Челябинск» , и

Подозреваемая уже уволена с должности главного бухгалтера. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 24.01.17

Выпускники медуниверситетов пойдут работать в поликлиники, минуя интернатуру. / Бывший зэк «освободил» стадо коров из копейской колонии. / Челябинец, раненый отверткой за замечание о парковке, умер в больнице.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter