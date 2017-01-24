В Челябинской области главбух детского сада перечислила себе два миллиона бюджетных рублей

Публикации за 24.01.17

В Златоусте главбух присвоила 2 миллиона рублей из городской казны.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главного бухгалтера одного из детских садов Златоуста, подозреваемой в совершении мошенничества.

По версии следствия, в течение 2014-2016 годов женщина начисляла себе повышенную заработную плату, а также перечисляла средства из фонда оплаты труда своим родственникам, которые даже не были оформлены сотрудниками дошкольного учреждения. Всего таким образом из городского бюджета «ушли» 2 миллиона рублей.

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Подозреваемая уже уволена с должности главного бухгалтера. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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