Плата за обучение в челябинских вузах может вырасти в 2017 году на 26 тысяч рублей

Публикации за 24.01.17

Представители челябинских вузов советуют абитуриентам поступать на бюджет – учиться по контракту становится все дороже.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», почти все челябинские вузы намерены увеличить плату за обучение в 2017 году. Каким будет рост, пока неизвестно. Большинство вузов обещают не превышать размер годовой инфляции. Но сколько это будет в процентном соотношении, уточнять не торопятся. Оказалось, что этот показатель каждый считает по-своему. Так, если проректор по учебной работе Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Марина Потапова озвучила цифру в 5,5%, то проректор по учебной работе ЮУрГУ Андрей Шмидт заявил, что повышение составит не больше 10%. Некоторые же вузы предпочли не называть конкретных цифр.

Отметим, что речь шла о плате за обучение в вузе за 2-й и последующие курсы. А вот плату за первый курс устанавливает федеральное министерство образования и науки. И здесь абитуриентов может ждать неприятный сюрприз. «По той информации, что до нас доходит, минимальная стоимость обучения на первом курсе может вырасти на 26 тысяч рублей, – рассказал директор Челябинского филиала РАНХиГС Сергей Зырянов. – Но пока документы не подписаны. Думаю, нужно дождаться официального решения вопроса».

Стоит отметить, что в 2016 году минимальная плата за обучение в вузах Челябинска составляла порядка 70 тысяч рублей, а в некоторых – даже около 50 тысяч рублей. Так что рост может оказаться весьма существенным. Недаром все представители вузов делали акцент на достаточно большом количестве бюджетных мест в своих учреждениях, советуя южноуральцам, в первую очередь, пробовать свои силы для поступления на бюджет.

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Впрочем, рост платы за обучение – не единственная проблема южноуральских вузов. По признанию представителей ЮУрГУ и ЮУГГПУ, все острее высшая школа региона ощущает недостаточную подготовку абитуриентов. Выпускники школ региона, закончившие учебные заведения с золотой и серебряной медалью, а также с высоким баллом по ЕГЭ, предпочитают поступать в вузы Москвы и Санкт-Петербурга, сетуют южноуральцы. «Нам нужно подумать над созданием программы, которая бы изменила эту ситуацию», – подчеркнул Андрей Шмидт.

Правда, «бегство» лучших выпускников в университеты-лидеры существовало всегда. Это было еще в советское время. Кроме того, инициаторы введения ЕГЭ с самого начала реформы в качестве одной из ее целей называли предоставление сильным выпускникам с периферии более широких возможностей для поступления в столичные вузы. Почему местные вузы озаботились этим лишь спустя 10 лет после введения ЕГЭ в Челябинской области – не понятно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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