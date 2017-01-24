NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 24.01.17

Плата за обучение в челябинских вузах может вырасти в 2017 году на 26 тысяч рублей

Плата за обучение в челябинских вузах может вырасти в 2017 году на 26 тысяч рублей

Представители челябинских вузов советуют абитуриентам поступать на бюджет – учиться по контракту становится все дороже.

Как передает корреспондент РИА , почти все челябинские вузы намерены увеличить плату за обучение в 2017 году. Каким будет рост, пока неизвестно. Большинство вузов обещают не превышать размер годовой инфляции. Но сколько это будет в процентном соотношении, уточнять не торопятся. Оказалось, что этот показатель каждый считает по-своему. Так, если проректор по учебной работе Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Марина Потапова озвучила цифру в 5,5%, то проректор по учебной работе ЮУрГУ Андрей Шмидт заявил, что повышение составит не больше 10%. Некоторые же вузы предпочли не называть конкретных цифр.

Отметим, что речь шла о плате за обучение в вузе за 2-й и последующие курсы. А вот плату за первый курс устанавливает федеральное министерство образования и науки. И здесь абитуриентов может ждать неприятный сюрприз. «По той информации, что до нас доходит, минимальная стоимость обучения на первом курсе может вырасти на 26 тысяч рублей, – рассказал директор Челябинского филиала РАНХиГС Сергей Зырянов. – Но пока документы не подписаны. Думаю, нужно дождаться официального решения вопроса».

Стоит отметить, что в 2016 году минимальная плата за обучение в вузах Челябинска составляла порядка 70 тысяч рублей, а в некоторых – даже около 50 тысяч рублей. Так что рост может оказаться весьма существенным. Недаром все представители вузов делали акцент на достаточно большом количестве бюджетных мест в своих учреждениях, советуя южноуральцам, в первую очередь, пробовать свои силы для поступления на бюджет.

«Новый День – Челябинск» , и

Впрочем, рост платы за обучение – не единственная проблема южноуральских вузов. По признанию представителей ЮУрГУ и ЮУГГПУ, все острее высшая школа региона ощущает недостаточную подготовку абитуриентов. Выпускники школ региона, закончившие учебные заведения с золотой и серебряной медалью, а также с высоким баллом по ЕГЭ, предпочитают поступать в вузы Москвы и Санкт-Петербурга, сетуют южноуральцы. «Нам нужно подумать над созданием программы, которая бы изменила эту ситуацию», – подчеркнул Андрей Шмидт.

Правда, «бегство» лучших выпускников в университеты-лидеры существовало всегда. Это было еще в советское время. Кроме того, инициаторы введения ЕГЭ с самого начала реформы в качестве одной из ее целей называли предоставление сильным выпускникам с периферии более широких возможностей для поступления в столичные вузы. Почему местные вузы озаботились этим лишь спустя 10 лет после введения ЕГЭ в Челябинской области – не понятно.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 24.01.17

В Челябинской области главбух детского сада перечислила себе два миллиона бюджетных рублей. / Выпускники медуниверситетов пойдут работать в поликлиники, минуя интернатуру. / Бывший зэк «освободил» стадо коров из копейской колонии.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter