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Челябинск

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Публикации за 24.01.17

В Челябинске катки заливают только для проверяющих? (ФОТО)

В Челябинске катки заливают только для проверяющих? (ФОТО)

В Челябинске обнаружили бесхозные катки. А корты, закрепленные за муниципальным учреждением «Спортивный город», до сих пор не могут привести в порядок.

Как передает корреспондент РИА , в южноуральской столице продолжается эпопея с заливкой дворовых кортов.

Вчера на аппаратном совещании у главы города начальник управления физкультуры и спорта Евгений Иванов доложил, что 69 кортов залиты: площадки чистятся и обслуживаются.

Однако сегодня выяснилось, что чиновник слукавил. Представители ОНФ провели очередной выездной мониторинг и снова обнаружили катки, непригодные для катания.

По словам общественников, они ожидали, что увидят образцово показательные корты, поскольку отправились по адресам, где уже находили нарушения, а городские власти уверяли, что все исправили. Но этого не произошло.

Так, во дворе возле дома №10 по улице Хохрякова общественники обнаружили каток залитый, по всей видимости, прошлой ночью: на поверхности льда не было ни одной царапины от коньков.

Новый День: В Челябинске катки заливают только для проверяющих? (ФОТО)
Новый День: В Челябинске катки заливают только для проверяющих? (ФОТО)

В другом дворе участники рейда нагрянули как раз в тот момент, когда корт поливали водой.

Новый День: В Челябинске катки заливают только для проверяющих? (ФОТО)

При этом работники подрядной организации игнорировали технологию процесса, в результате лед застывал огромными волнами, катание по которым опасно для жизни.

Кататься на таком льду опасно
Кататься на таком льду опасно
Новый День: В Челябинске катки заливают только для проверяющих? (ФОТО)

У многих участников рейда массу вопросов вызвал тот факт, что каток заливали из шланга, подключенного к водопроводу многоквартирного дома. По уверениям чиновников, жителям не придется платить за воду, потраченную на корты. Подрядная организация вместе с управляющей компанией устанавливает счетчик, отмеряющий количество забранной воды. Затем подрядчик перечисляет за нее деньги УК. Как все это реализуется на практике, никто не проверял. Где гарантия¸ что счет за эту воду не выставляется дважды – и подрядчикам, и жильцам?

«Новый День – Челябинск» , и

Совершенно неожиданно общественники обнаружили бесхозные хоккейные корты. Во дворе дома №10 А на улице Хохрякова нашли засыпанный снегом каток. Выяснилось, что на балансе «Спортивного города» он не стоит.

Новый День: В Челябинске катки заливают только для проверяющих? (ФОТО)

В Тракторозаводском районе таких дворовых кортов нашли еще два: на Бажова, 35, и Героев Танкограда, 63.

Новый День: В Челябинске катки заливают только для проверяющих? (ФОТО)

Общественники собираются направить обращение мэру Евгению Тефтелеву с требованием принять на баланс муниципалитета все дворовые корты. Сейчас «Спортивный город» обслуживает 73 площадки.

В целом по итогам объездов челябинских дворов общественники пришли к выводу, что лучше всего с катками дело обстоит в Металлургическом и Калининском районах. В остальных ситуацию признали неудовлетворительной. Примечательно, что в этих пяти районах содержанием кортов занимается одна подрядная организация – ООО «Паритет».

Начальник городского управления физкультуры Иванов, участвовавший в сегодняшнем рейде, признался, что подрядчик не исполняет условия муниципального контракта, и пообещал не платить ему деньги за некачественную работу.

Новый День: В Челябинске катки заливают только для проверяющих? (ФОТО)

Челябинск, Евгений Полак, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 24.01.17

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