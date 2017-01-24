NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 24.01.17

Челябинец заживо сгорел в будке автостоянки. Пожарные час не могли приступить к тушению

Челябинец заживо сгорел в будке автостоянки. Пожарные час не могли приступить к тушению

В Челябинске сторож автостоянки сгорел в будке.

Как сообщили РИА в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сообщение о возгорании поступило на центральный пункт пожарной связи города 24 января в 00:24. Очевидец сообщил, что на автомобильной стоянке горит сторожевая будка.

Пожарные прибыли к месту ЧП спустя 5 минут. Огонь бушевал внутри металлической будки размером 2 на 2 метра.

Однако будка была подключена к линии электропередач напряжением 380 вольт напрямую. Самостоятельно отключить электропитание пожарные не могли, подавать же внутрь подключенной будки воду нельзя по требованиям безопасности. В итоге, остановив распространение огня через 2 минуты после прибытия, они вынуждены были дожидаться сотрудников энергослужбы.

Энергетики прибыли на место пожара лишь в 01:20. После отключения подачи электропитания сотрудники пожарной охраны приступили к ликвидации последствий пожара, и в 02:28 обнаружили на пепелище тело, предположительно мужчины.

«Новый День – Челябинск» , и

К ликвидации пожара было привлечено 3 единицы техники и 12 человек личного состава федеральной противопожарной службы.

В настоящее время устанавливается причина пожара, на месте работают сотрудники отделения дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы №3.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 24.01.17

В Челябинске катки заливают только для проверяющих? (ФОТО). / «Ответственный бизнес»: АО «Томинский ГОК» игнорирует и суды, и приставов. Ждет, когда ликвидируют истцов. / Плата за обучение в челябинских вузах может вырасти в 2017 году на 26 тысяч рублей.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter