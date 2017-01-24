Челябинец заживо сгорел в будке автостоянки. Пожарные час не могли приступить к тушению

Публикации за 24.01.17

В Челябинске сторож автостоянки сгорел в будке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сообщение о возгорании поступило на центральный пункт пожарной связи города 24 января в 00:24. Очевидец сообщил, что на автомобильной стоянке горит сторожевая будка.

Пожарные прибыли к месту ЧП спустя 5 минут. Огонь бушевал внутри металлической будки размером 2 на 2 метра.

Однако будка была подключена к линии электропередач напряжением 380 вольт напрямую. Самостоятельно отключить электропитание пожарные не могли, подавать же внутрь подключенной будки воду нельзя по требованиям безопасности. В итоге, остановив распространение огня через 2 минуты после прибытия, они вынуждены были дожидаться сотрудников энергослужбы.

Энергетики прибыли на место пожара лишь в 01:20. После отключения подачи электропитания сотрудники пожарной охраны приступили к ликвидации последствий пожара, и в 02:28 обнаружили на пепелище тело, предположительно мужчины.

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К ликвидации пожара было привлечено 3 единицы техники и 12 человек личного состава федеральной противопожарной службы.

В настоящее время устанавливается причина пожара, на месте работают сотрудники отделения дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы №3.

Челябинск, Виктор Елисеев

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