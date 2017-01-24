NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 24.01.17

На Южном Урале экс-полицейский, похитивший полтысячи патронов, получил 5 лет «строгача»

На Южном Урале экс-полицейский, похитивший полтысячи патронов, получил 5 лет «строгача»

Южноуральский полицейской, стащивший из «оружейки» почти полтысячи патронов, получил 5 лет колонии строгого режима.

Как сообщили РИА в следственном управлении СКР по Челябинской области, бывший специалист группы тылового обеспечения ОМВД России по Катав-Ивановскому району был признан виновным в хищении боеприпасов с использованием служебного положения, а также их хранении.

Напомним, мужчина в 2014-2015 годах работал в районном отделе полиции, отвечая за хранение и учет боеприпасов. В это время он не раз выносил из оружейной комнаты патроны калибра 9 миллиметров, списывая их на учебные стрельбы. Украденные боеприпасы (не менее 480 патронов) полицейский продал своему знакомому, выручив около 7 тысяч 500 рублей. Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ, которые вместе с представителями управления собственной безопасности ГУ МВД Российской Федерации по Челябинской области осуществляли оперативное сопровождение расследования.

«Новый День – Челябинск» , и

Суд приговорил южноуральца к 5 годам 1 месяцу лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. В ходе расследования уголовного дела следователем СК начальнику районного отдела полиции внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 24.01.17

Челябинец заживо сгорел в будке автостоянки. Пожарные час не могли приступить к тушению. / В Челябинске катки заливают только для проверяющих? (ФОТО). / «Ответственный бизнес»: АО «Томинский ГОК» игнорирует и суды, и приставов. Ждет, когда ликвидируют истцов.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter