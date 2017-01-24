На Южном Урале экс-полицейский, похитивший полтысячи патронов, получил 5 лет «строгача»

Публикации за 24.01.17

Южноуральский полицейской, стащивший из «оружейки» почти полтысячи патронов, получил 5 лет колонии строгого режима.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, бывший специалист группы тылового обеспечения ОМВД России по Катав-Ивановскому району был признан виновным в хищении боеприпасов с использованием служебного положения, а также их хранении.

Напомним, мужчина в 2014-2015 годах работал в районном отделе полиции, отвечая за хранение и учет боеприпасов. В это время он не раз выносил из оружейной комнаты патроны калибра 9 миллиметров, списывая их на учебные стрельбы. Украденные боеприпасы (не менее 480 патронов) полицейский продал своему знакомому, выручив около 7 тысяч 500 рублей. Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ, которые вместе с представителями управления собственной безопасности ГУ МВД Российской Федерации по Челябинской области осуществляли оперативное сопровождение расследования.

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Суд приговорил южноуральца к 5 годам 1 месяцу лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. В ходе расследования уголовного дела следователем СК начальнику районного отдела полиции внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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