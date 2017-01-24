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Челябинск

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Публикации за 24.01.17

В Златоусте в многоквартирном доме рухнул потолок (ФОТО)

В Златоусте в многоквартирном доме рухнул потолок (ФОТО)

В Златоусте в жилом доме обрушился потолок.

Как передает корреспондент агентства , ЧП произошло в квартире одинокой пенсионерки в доме №9 по улице Риты Сергеевой. «Потолок упал именно тогда, когда мама находилась на кухне, – написал сын пострадавшей в соцсетях. – Нам повезло, что вся эта масса штукатурки, перекрытия, грязи и стекла не свалилась ей на голову, а лишь ударила по руке».

Новый День: В Златоусте в многоквартирном доме рухнул потолок (ФОТО)

По словам горожанина, прогнившие деревянные перекрытия дома, построенного еще в 30-ые годы прошлого столетия, давно требуют ремонта. Жильцы неоднократно обращались во всевозможные инстанции, однако признавать дом аварийным местные власти не торопятся. «На все обращения ответы стандартные: «Ждите»... Видимо, ждать нужно было именно обрушения, а не ремонтную бригаду», – возмущается местный житель.

Новый День: В Златоусте в многоквартирном доме рухнул потолок (ФОТО)

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Коммунальщики брать на себя ответственность за случившееся отказываются, заявляя, что квартиры находятся в собственности у жильцов. «Мы посоветовали хозяевам обратиться в Государственную жилищную инспекцию. От предоставления временного жилья из маневренного фонда владелица квартиры, где произошло обрушение, отказалась», – цитирует «Златоуст74» начальника территориального отдела городского управления ЖКХ Максима Макарова.

Новый День: В Златоусте в многоквартирном доме рухнул потолок (ФОТО)

По мнению представителя городской администрации, в ситуации с рухнувшим потолком виновата управляющая компания, не уследившая за состоянием вверенного ей жилого фонда. По заверениям Макарова, допущенную оплошность обслуживающая организация начнет исправлять уже в ближайшие дни.

Челябинск, Юлия Димова

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