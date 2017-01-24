Переходим на овощи: в Челябинской области подорожали масло, молоко и гречка

Публикации за 24.01.17

На Южном Урале продуктовая корзина подорожала на 3%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам мониторинга розничных цен, проводимого общественной организацией «Народный контроль», стоимость набора продуктов питания первой необходимости за 2016 год выросла всего на 60 рублей 76 копеек, или 3%. Его цена составила 2 тысячи 63 рубля 79 копеек. Напомним, в набор входит 23 наименования.

Столь незначительный рост общественники объясняют существенным удешевлением овощей и яблок в связи с хорошим урожаем.

Так, за год цена капусты сократилась на 27%, яблок – на 20%, лука – на 17%, моркови – на 13%.

При этом, сливочное масло подорожало за 12 месяцев на 41%. Это объясняется двумя причинами: ростом цен на сырье и ужесточением контроля по недопуску к продаже фальсификатов. Кстати, в магазинах молоко (2,5% жирности) в 2016 году подорожало на 15%.

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Кроме того, в прошлом году зафиксирован очередной рост цен на гречку – плюс 15%. По мнению общественников, стоимость этой крупы растет «в связи с модой на здоровое питание, объективных предпосылок для повышения нет».

Также подорожала соль – на 10%, чай – на 8% и белый хлеб – на 9%. Примечательно, что мука подешевела за год на 22%. «Контролеры» считают, что хлеб увеличился в цене из-за роста «сопутствующих расходов» производителей.

Отметим, что в 2016 году по данным мониторинга, уменьшилась еще и стоимость пшена – на 18%, риса – на 10% и сахара – на 10%. Последнее обосновывают хорошим урожаем сахарной свеклы и падением спроса на экспорт.

Челябинск, Юлия Малецкая

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