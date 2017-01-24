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Челябинск

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Публикации за 24.01.17

Переходим на овощи: в Челябинской области подорожали масло, молоко и гречка

Переходим на овощи: в Челябинской области подорожали масло, молоко и гречка

На Южном Урале продуктовая корзина подорожала на 3%.

Как передает корреспондент РИА , по итогам мониторинга розничных цен, проводимого общественной организацией «Народный контроль», стоимость набора продуктов питания первой необходимости за 2016 год выросла всего на 60 рублей 76 копеек, или 3%. Его цена составила 2 тысячи 63 рубля 79 копеек. Напомним, в набор входит 23 наименования.

Столь незначительный рост общественники объясняют существенным удешевлением овощей и яблок в связи с хорошим урожаем.

Так, за год цена капусты сократилась на 27%, яблок – на 20%, лука – на 17%, моркови – на 13%.

При этом, сливочное масло подорожало за 12 месяцев на 41%. Это объясняется двумя причинами: ростом цен на сырье и ужесточением контроля по недопуску к продаже фальсификатов. Кстати, в магазинах молоко (2,5% жирности) в 2016 году подорожало на 15%.

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Кроме того, в прошлом году зафиксирован очередной рост цен на гречку – плюс 15%. По мнению общественников, стоимость этой крупы растет «в связи с модой на здоровое питание, объективных предпосылок для повышения нет».

Также подорожала соль – на 10%, чай – на 8% и белый хлеб – на 9%. Примечательно, что мука подешевела за год на 22%. «Контролеры» считают, что хлеб увеличился в цене из-за роста «сопутствующих расходов» производителей.

Отметим, что в 2016 году по данным мониторинга, уменьшилась еще и стоимость пшена – на 18%, риса – на 10% и сахара – на 10%. Последнее обосновывают хорошим урожаем сахарной свеклы и падением спроса на экспорт.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 24.01.17

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