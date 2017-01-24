Минздрав предложил увеличить в России смертность / И заболеваемость гепатитом

Публикации за 24.01.17

Минздрав России предложил ухудшить ключевые показатели госпрограммы «Развитие здравоохранения».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Общероссийского народного фронта, в новой версии госпрограммы «Развитие здравоохранения», общественное обсуждение которой на портале regulation.gov.ru завершится 26 января, целый ряд целевых показателей пересмотрен в сторону ухудшения.

Государственная программы «Развитие здравоохранения» была запущена в 2013 году и рассчитана до 2020 года. В новой версии документа были изменены несколько ключевых прогнозных показателей к 2020 году, в том числе, в сторону ухудшения, среди них: смертность, продолжительность жизни и заболеваемость острым вирусным гепатитом В.

Это вызвало у общественников недоумение, ведь целевые показатели принимаются для того, чтобы можно было оценить успешность исполнения госпрограммы. Ухудшение же ситуации в сфере здравоохранения вряд ли может говорить об успехе.

Так, если ранее было принято, что смертность от всех причин должна постепенно снижаться с 12,3 случая на тысячу человек в 2016 году до 11,4 случаев на тысячу в 2020 году, то теперь целевой показатель смертности на 2020 год увеличен до 13 случаев на тысячу.

«Еще в сентябре министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявляла, что детская смертность в России может быть снижена в три раза, а взрослая – в полтора-два раза. Что же мешает министерству добиться этого, и почему в госпрограмму заложен рост смертности населения? Чиновники, как обычно, ссылаются на естественное старение и естественную убыль жителей России. В ответ хотелось бы напомнить, что смертность в последние годы росла не среди пожилых людей, а среди трудоспособного населения. Все это неизбежно вызывает вопросы к качеству и доступности медпомощи для россиян», – отмечает член Центрального штаба ОНФ, директор фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов.

Прогноз по средней продолжительности жизни в России также был пересмотрен в худшую сторону. Согласно действующей госпрограмме, этот показатель к 2020 году должен был составить 74,3 года. По новой версии он сдвинут к отметке в 74 года. В 2016 году, по данным Минздрава, средняя продолжительность жизни в России составила 72,1 года.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Эксперт также выражает озабоченность пересмотром показателя заболеваемости острым вирусным гепатитом В. По действующему документу он должен был снизиться с 0,9 случая на 100 тысяч населения в 2017 году до 0,83 к 2020 году, а вместо этого в новой версии увеличен до 1 случая на 100 тысяч населения.

Отметим, что в итоге Эдуард Гаврилов не требует пересмотреть программу, лишь высказывает надежду, что «представители Минздрава смогут обосновать положения госпрограммы, пока документ не вступит в силу».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 24.01.17

Переходим на овощи: в Челябинской области подорожали масло, молоко и гречка. / В Златоусте в многоквартирном доме рухнул потолок (ФОТО). / На Южном Урале экс-полицейский, похитивший полтысячи патронов, получил 5 лет «строгача». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»