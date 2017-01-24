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Публикации за 24.01.17

Экс-вице-губернатор Челябинской области обвинил экс-начальника южноуральского УФСБ в создании преступного сообщества

Экс-вице-губернатор Челябинской области обвинил экс-начальника южноуральского УФСБ в создании преступного сообщества

Бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков написал заявление на экс-начальника регионального управления ФСБ Игоря Ахримеева.

Как передает корреспондент РИА , подследственный экс-чиновник направил обращение директору федеральной службы безопасности России Александру Бортникову и начальнику УФСБ по Челябинской области

Юрию Никитину. В письме Николай Сандаков утверждает, что на Южном Урале сложилось «устойчивое организованное преступное сообщество», главными задачами которого являются «контроль за политическими, экономическими и социальным процессами региона; создание постоянных каналов получения материальных ресурсов».

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Экс-заместитель главы региона предъявляет ряд серьезных обвинений бывшему руководству регионального управления ФСБ, в частности в покровительстве отдельным финансово-промышленным группам, зачастую действующим незаконно; в фальсификации множества уголовных дел; давлении на чиновников и силовиков.

Сандаков возлагает на экс-руководство южноуральского управления ФСБ ответственность и за ситуацию со строительной компанией «Гринфлайт», поскольку, по его словам, бывший начальник ведомства хотел поставить под контроль учредителей организации.

Напомним, в конце декабря начальником управления ФСБ по Челябинской области стал Юрий Никитин, а Игоря Ахримеева вывели за штат ведомства. Сейчас он занимает должность заместителя гендиректора по безопасности на оборонном предприятии «НПО Автоматики».

Новый День: Экс-вице-губернатор Челябинской области обвинил экс-начальника южноуральского УФСБ в создании преступного сообщества

Челябинск, Юлия Малецкая

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