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Челябинск

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Публикации за 25.01.17

На трассе М-5 под Чебаркулем иномарка врезалась в КамАЗ со снегом, погибли четыре человека (ФОТО)

На трассе М-5 под Чебаркулем иномарка врезалась в КамАЗ со снегом, погибли четыре человека (ФОТО)

На трассе М-5 в Челябинской области произошло страшное ДТП с участием двух снегоуборочного грузовика и двух легковушек.

Как сообщили РИА в ГУ МВД России по Челябинской области, авария случилась около 22 часов на 1827 километре федеральной трассы Москва – Челябинск.

Водитель автомобиля «Киа Рио», двигавшийся с большой скоростью, врезался в попутный КамАЗ, убиравший снег на трассе. После этого иномарка съехала в кювет, а от грузовика отвалилось колесо, которое столкнулось с автомобилем «Лада». От удара отечественный автомобиль занесло, и он врезался в металлический отбойник.

Новый День: На трассе М-5 под Чебаркулем иномарка врезалась в КамАЗ со снегом, погибли четыре человека (ФОТО)

«Новый День – Челябинск» , и

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 29-летний водитель «Киа Рио» – житель Чебаркаульского района и трое его пассажиров, личности которых пока не установлены. Отметим, спидометр иномарки после аварии застыл на отметке 170 километров в час, а в салоне полицейские обнаружили бутылки с алкоголем.

Новый День: На трассе М-5 под Чебаркулем иномарка врезалась в КамАЗ со снегом, погибли четыре человека (ФОТО)

Водители спецгрузовика и «Лады» не пострадали.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП.

Новый День: На трассе М-5 под Чебаркулем иномарка врезалась в КамАЗ со снегом, погибли четыре человека (ФОТО)

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 25.01.17

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