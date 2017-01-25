Челябинцы подобрали маленького мальчика, бродившего по городу поздним вечером

Публикации за 25.01.17

Пятилетний челябинец в одиночестве гулял по городу поздним вечером.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел 24 января.

В районе пересечения улиц Братьев Кашириных и Северо-Крымская около 21:00 женщина, проезжавшая на автомобиле, заметила мальчика 4-5 лет, переходившего дорогу без сопровождения взрослых.

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Автомобилистка подобрала ребенка и отвезла в ближайший отдел полиции.

Как сообщили в силовом ведомстве, не прошло и получаса, как в отделение позвонила обеспокоенная мать мальчика. По словам горожанки, она ненадолго оставила пятилетнего сына соседке, чтобы сходить в магазин. Однако женщина недоглядела за своим подопечным, и малыш сбежал, отправившись гулять.

Мать забрала ребенка домой. С родителями провели профилактическую беседу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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