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Челябинск

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Публикации за 25.01.17

Челябинцы подобрали маленького мальчика, бродившего по городу поздним вечером

Челябинцы подобрали маленького мальчика, бродившего по городу поздним вечером

Пятилетний челябинец в одиночестве гулял по городу поздним вечером.

Как передает корреспондент РИА , инцидент произошел 24 января.

В районе пересечения улиц Братьев Кашириных и Северо-Крымская около 21:00 женщина, проезжавшая на автомобиле, заметила мальчика 4-5 лет, переходившего дорогу без сопровождения взрослых.

«Новый День – Челябинск» , и

Автомобилистка подобрала ребенка и отвезла в ближайший отдел полиции.

Как сообщили в силовом ведомстве, не прошло и получаса, как в отделение позвонила обеспокоенная мать мальчика. По словам горожанки, она ненадолго оставила пятилетнего сына соседке, чтобы сходить в магазин. Однако женщина недоглядела за своим подопечным, и малыш сбежал, отправившись гулять.

Мать забрала ребенка домой. С родителями провели профилактическую беседу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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