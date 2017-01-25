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Челябинск

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Публикации за 25.01.17

Жизнь – боль: кыштымец бросился в реку из-за измены жены, воды оказалось по колено

Жизнь – боль: кыштымец бросился в реку из-за измены жены, воды оказалось по колено

В Кыштыме пьяный горожанин, разочаровавшись в жене, свалился в реку с моста.

Как сообщили РИА в Поисково-спасательной службе Челябинской области, инцидент произошел в выходные.

Пьяный мужчина, видимо, решил утопиться, сбросившись с моста в реку Кыштымка. Однако водоем оказался слишком мелким: горожанин ползал под мостом, ломая лед и пытаясь уйти на глубину, но воды было не выше колена.

«Новый День – Челябинск» , и

Свидетели драматических событий вызвали спасателей. Сотрудники экстренной службы застали мужчину на берегу. 47-летний кыштымец рассказал, что спрыгнул с моста из-за измены жены. Спасатели отогрели горожанина в служебной машине и передали прибывшей бригаде скорой помощи.

Челябинск, Юлия Малецкая

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