В Златоусте автобус сбил подростка на «зебре», а в него влетела маршрутка

Публикации за 25.01.17

В Златоусте в аварии с участием общественного транспорта пострадал ребенок.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, дорожно-транспортное происшествие случилось накануне в 18 часов 13 минут возле дома №41 по улице Карла Маркса. Водитель автобуса 14-ого маршрута в условиях снегопада не справился с управлением и наехал на подростка, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

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В результате происшествия 14-летний пешеход получил незначительные травмы и был отправлен на амбулаторное лечение.

Отметим, спустя несколько минут после аварии с пешеходом в тот же автобус врезалась пассажирская «Газель» 16-ого маршрута. По предварительным данным, никто не пострадал.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства двойного ДТП, по факту случившегося проводится административное расследование.

Челябинск, Юлия Димова

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