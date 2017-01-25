Смог вернулся на Южный Урал

Публикации за 25.01.17

В Челябинске и Коркино объявлен режим неблагоприятных метеоусловий.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, с 13 часов 25 января до 19 часов 26 января в Челябинске и Коркино ожидаются метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.

«В связи с метеоусловиями, неблагоприятными для рассеивания вредных примесей в приземном слое атмосферы, объявляется предупреждение о возникновении НМУ первой степени», – заявляют синоптики.

Однако смог не стал дожидаться 13:00. Челябинцы жалуются, что неприятный химический запах ощущается в городе в самого утра. К полудню в центре Челябинска явно тяжело дышать. Возможно, предприятия, предупрежденные о НМУ, сделали выбросы заранее.

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Напомним, в первой половине января в Челябинской области смог и НМУ продолжались больше недели. Власти отреагировали лишь после появления в сети петиции на имя президента России Владимира Путина с просьбой вмешаться в ситуацию и привлечь к ответственности промышленников, нарушающих экологическое законодательство, и потворствующих им чиновников. В регионе был развернут оперативный штаб МЧС. Роспотребнадзор и природоохранная прокуратура начали проверки предприятий.

Уже после того, как режим НМУ был снят, с заявлением выступил южноуральский губернатор Борис Дубровский. «Прошлую неделю Челябинская область прожила в режиме неблагоприятных метеорологических условий. В городах, где есть крупная промышленность, жители испытали на себе «прелести», которые сопровождают это явление. Было сделано объявление о НМУ, все предприятия отчитались о сокращении выбросов, есть результаты проверок – все на бумаге положительно. Однако по факту мы в очередной раз увидели кризис существующей системы контроля и управления качеством атмосферного воздуха», – признал глава региона.

Челябинск, Виктор Елисеев

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