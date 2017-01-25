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Челябинск

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Публикации за 25.01.17

В Челябинской области отправляют на простой рабочих градообразующего предприятия

В Челябинской области отправляют на простой рабочих градообразующего предприятия

Рабочих «Уфалейникеля» отправляют на простой. Такое решение принял совет директоров ОАО «Уфалейникель» 24 января.

По данным собственных источников РИА , будет остановлена одна из действующих на сегодня трех печей (всего на предприятии 5 печей). Работникам, обслуживавшим ее, будет оформлен простой по вине работодателя с оплатой двух третей средней заработной платы. В течение февраля-марта «отдыхать» будут сотрудники плавильного и обжигового цехов, возможно что и ряда вспомогательных служб.

«Новый День – Челябинск» , и

Не исключено, что после двухмесячного простоя на одном из градообразующих предприятий Верхнего Уфалея возможны сокращения: если цены на никель останутся столь же низкими, как сейчас, а стоимость коксующегося угля – столь же высокой, у собственников не будет другого выхода, отмечают эксперты. Однако, по данным источника, руководители подразделений еще не получили от руководства указаний подготовить списки на сокращение.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 25.01.17

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