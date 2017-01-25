В Челябинской области отправляют на простой рабочих градообразующего предприятия

Публикации за 25.01.17

Рабочих «Уфалейникеля» отправляют на простой. Такое решение принял совет директоров ОАО «Уфалейникель» 24 января.

По данным собственных источников РИА «Новый День», будет остановлена одна из действующих на сегодня трех печей (всего на предприятии 5 печей). Работникам, обслуживавшим ее, будет оформлен простой по вине работодателя с оплатой двух третей средней заработной платы. В течение февраля-марта «отдыхать» будут сотрудники плавильного и обжигового цехов, возможно что и ряда вспомогательных служб.

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Не исключено, что после двухмесячного простоя на одном из градообразующих предприятий Верхнего Уфалея возможны сокращения: если цены на никель останутся столь же низкими, как сейчас, а стоимость коксующегося угля – столь же высокой, у собственников не будет другого выхода, отмечают эксперты. Однако, по данным источника, руководители подразделений еще не получили от руководства указаний подготовить списки на сокращение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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