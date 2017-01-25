В Магнитогорске в гараже найдены погибшими два маршрутчика

Публикации за 25.01.17

Тела двух маршрутчиков обнаружены в одном из гаражей Магнитогорска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», погибших нашли рано утром в гараже на улице Бехтерева.

Известно, что оба мужчины работали водителями маршрутных такси, сообщает «Верстов.Инфо». Одному из них было 37, второму – 48 лет. По предварительным данным, мужчины отравились выхлопными газами.

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При первичном осмотре следователи не нашли на телах погибших следов насильственной смерти. В настоящее время проходит доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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