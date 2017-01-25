У жителя Троицкого района полиция изъяла целый арсенал

Публикации за 25.01.17

В Троицком районе полиция обнаружила целый арсенал оружия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о том, что житель поселка Ягодное хранит дома оружие и боеприпасы, в полицию сообщили бдительные односельчане южноуральца.

«Сотрудники Межрайонного отдела №3 управления уголовного розыска изъяли у селянина винтовку с оптическим прицелом, несколько гладкоствольных охотничьих ружей, пистолет-ракетницу, патроны различного калибра, а также предметы, похожие на взрыв-пакеты, – цитирует U24.Ru специалиста МО МВД России «Троицкий» Алину Ибрагимову. – Хозяин дома объяснил, что оружие и боеприпасы достались ему по наследству от родственника».

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Оружие полицейские изъяли. В настоящее время эксперты изучают арсенал, а правоохранители выясняют, каким образом он оказался в руках южноуральца.

Возбуждено уголовное дело. Хранение опасного «наследства» может обернуться для южноуральца заключением до четырех лет либо штрафом до 80 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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