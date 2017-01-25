NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 25.01.17

Число муниципалитетов, объявивших карантин в школах, выросло на Южном Урале до десяти

Число муниципалитетов, объявивших карантин в школах, выросло на Южном Урале до десяти

Еще 3 муниципалитета остановили занятия в школах из-за гриппа.

Как передает корреспондент РИА , карантинные мероприятия введены в образовательных учреждениях Верхнего Уфалея, Кыштыма и Южноуральска.

Так, в Верхнеуфалейском городском округе занятия отменены с 25 по 31 января. Аналогичное решение приняли власти Кыштыма.

В Южноуральске на внеплановые каникулы школьники уйдут завтра, 26 января. Продлятся они также до 31 июля.

«Новый День – Челябинск» , и

Таким образом, полностью закрыли на карантин школы и учреждения дополнительного учреждения власти 10 муниципалитетов Челябинской области. На 23 января занятия были отменены в Златоусте, Аргаяшском, Брединском, Варненском, Троицком, Октябрьском, Чесменском районах. Кроме того, на понедельник частично был приостановлен учебный процесс в 4 средних специальных учебных заведениях, 10 школах и 75 классах 27 школ в 9 муниципалитетах, а также 2 детских садах и 7 группах 6 детских садов в трех территориях.

Напомним, в южноуральских муниципалитетах из-за распространения ОРВИ занятия начали отменять сразу после зимних каникул. При этом в региональном Минздраве подчеркивали, что речь идет не о введении карантина, а о «продлении каникул».

Однако 17 января, несмотря на продолжающийся рост заболеваемости среди школьников, областной оперативный штаб рекомендовал возобновить учебный процесс в образовательных учреждениях. Это как будто дало толчок второй волне отмены занятий.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 25.01.17

Южноуральский губернатор заявил о «катастрофе бескультурья» в Челябинске (ФОТО). «С парковками заигрались...". / У жителя Троицкого района полиция изъяла целый арсенал. / В Магнитогорске в гараже найдены погибшими два маршрутчика.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter