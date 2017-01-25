Число муниципалитетов, объявивших карантин в школах, выросло на Южном Урале до десяти

Публикации за 25.01.17

Еще 3 муниципалитета остановили занятия в школах из-за гриппа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», карантинные мероприятия введены в образовательных учреждениях Верхнего Уфалея, Кыштыма и Южноуральска.

Так, в Верхнеуфалейском городском округе занятия отменены с 25 по 31 января. Аналогичное решение приняли власти Кыштыма.

В Южноуральске на внеплановые каникулы школьники уйдут завтра, 26 января. Продлятся они также до 31 июля.

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Таким образом, полностью закрыли на карантин школы и учреждения дополнительного учреждения власти 10 муниципалитетов Челябинской области. На 23 января занятия были отменены в Златоусте, Аргаяшском, Брединском, Варненском, Троицком, Октябрьском, Чесменском районах. Кроме того, на понедельник частично был приостановлен учебный процесс в 4 средних специальных учебных заведениях, 10 школах и 75 классах 27 школ в 9 муниципалитетах, а также 2 детских садах и 7 группах 6 детских садов в трех территориях.

Напомним, в южноуральских муниципалитетах из-за распространения ОРВИ занятия начали отменять сразу после зимних каникул. При этом в региональном Минздраве подчеркивали, что речь идет не о введении карантина, а о «продлении каникул».

Однако 17 января, несмотря на продолжающийся рост заболеваемости среди школьников, областной оперативный штаб рекомендовал возобновить учебный процесс в образовательных учреждениях. Это как будто дало толчок второй волне отмены занятий.

Челябинск, Виктор Елисеев

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