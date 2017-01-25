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Челябинск

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Публикации за 25.01.17

В Челябинске мальчик провалился в открытый колодец

В Челябинске мальчик провалился в открытый колодец

В Челябинске маленький мальчик упал в открытый колодец.

Как передает корреспондент РИА , инцидент произошел вечером 24 января на улице Академика Королева.

Шестилетний мальчик упал в четырехметровый колодец, прикрытый лишь дощатым поддоном. За ним тут же прыгнул отец, с которым гулял ребенок. Обоим помогли выбраться прохожие, услышавшие крики о помощи.

От травм мальчика спас плотный зимний комбинезон.

«Новый День – Челябинск» , и

Стоит отметить, что данный колодец находится рядом с площадкой, где установлена детская горка. До последнего времени он был прикрыт лишь деревянным поддоном. По словам местных жителей, этот люк был открыт еще летом. Горожане обращались в управляющую компанию и администрацию района, но никто на жалобы не реагировал.

В настоящее время по факту происшествия проводит проверку прокуратура Центрального района. Сегодня на опасном колодце уже появилась крышка.

По некоторым данным, объект закреплен за управлением дорожных работ Челябинска, поскольку является колодцем ливневой канализации.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 25.01.17

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