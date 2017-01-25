На Южном Урале подорожает проезд в пригородных поездах

Публикации за 25.01.17

В Челябинской области на 4% подорожает проезд в электричках. По расчетам чиновников, экономически обоснованные цены на билеты все равно в несколько раз выше.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тарифы на перевозку пассажиров пригородным железнодорожным транспортом вырастет с 1 февраля. Стоимость одного «пассажирокилометра» составит 2 рубля 40 копеек, вместо существующих 2 рублей 30 копеек.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Челябинской области Дмитрий Микулик сообщил, что экономически обоснованные тарифы для маршрутов Свердловской пригородной компании (СПК) составляют 3 рубля 28 копеек, для Башкирской (БПК) – 9 рублей 96 копеек.

Исходя из этих показателей, был рассчитан размер субсидии (разница между установленным и экономически обоснованным тарифом), которую Челябинская область обязана выплатить компаниям за перевозку южноуральцев. По расчетам регионального министерства тарифного регулирования и энергетики, в 2017 году потери СПК и БПК составят 165 миллионов 400 тысяч рублей, в том числе 153,5 миллиона потеряет Свердловская компания и почти 12 миллионов – Башкирская.

В бюджете Челябинской области уже предусмотрено на выплату субсидий перевозчикам почти 166 миллионов 400 тысяч рублей.

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Отметим, в 2016 году на компенсацию убытков пригородным компаниям изначально было предусмотрено 147 миллионов, однако из-за роста пассажиропотока сумма субсидии выросла до 163 миллионов рублей. При этом рост произошел в основном за счет продления электрички до поселка Кропачево. Напомним, в июле прошлого года местным жителям пришлось пойти на захват поезда, чтобы добиться от властей возвращения электрички.

Министр транспорта области сообщил, что в 2017 году, как и в прошлом, по Южному Уралу пригородные поезда будут курсировать по 63 маршрутам.

Челябинск, Юлия Малецкая

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