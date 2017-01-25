Глава Катав-Ивановска уходит в отставку

Публикации за 25.01.17

Глава Катав-Ивановска Алексей Бисярин, получивший разнос за нечищеные дороги, уходит в отставку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о своем решении Алексей Бисярин намерен сообщить депутатам городского совета сегодня, 25 января. Там же он объяснит причины своей отставки.

39-летний Алексей Бисярин возглавил Катав-Ивановск в ноябре 2015 года. До этого он занимал должность заместителя главы Катав-Ивановского района по социальным вопросам.

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Местные СМИ связывает отставку главы города недавним разносом, устроенным ему на аппаратном совещании работу городских служб по устранению последствий снегопадов главой района Евгением Киршиным. «Дороги в Катав-Ивановске чистятся отвратительно, – цитирует его газета «Авангард». – Горы снега по обочинам, опасная колейность. Тротуары также находятся в безобразном состоянии. Вы сами пробовали ходить по ним? Во многих местах это просто невозможно, люди падают. Мы об этом говорили еще неделю назад, но, увы, воз и ныне там. Не нужно рассказывать, какие усилия коммунальные службы прилагают для расчистки города, нужно показать результат. Из бюджета на это выделяется семь миллионов рублей! Все лето мы благоустраивали улицы, тротуары, дворы. Вы хотя бы осознаете, что сейчас своим бездействием теряете доверие людей, которое очень сложно потом будет вернуть. В таком ужасном состоянии как в этом году, дороги и тротуары у нас не были никогда, даже в самые тяжелые 90-е годы. Для чего из бюджета выделяется семь миллионов рублей на очистку дорог Катав-Ивановска, сегодня мне непонятно».

Челябинск, Виктор Елисеев

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