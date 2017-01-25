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Челябинск

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Публикации за 25.01.17

Южноуралец, устранив одну аварию, едва не устроил другую

Южноуралец, устранив одну аварию, едва не устроил другую

В Кыштыме коммунальщик на грузовике врезался в газопровод.

Как передает корреспондент РИА , инцидент произошел на улице Северной в микрорайоне Нижнего Кыштыма. Водитель грузовика, принадлежавшего Кыштымводоканалу, врезался в линию газопровода.

«Новый День – Челябинск» , и

Мужчина, подъезжая к одному из домов, не рассчитал высоту автомобиля, помял стойку газопровода, а также задел трубу, подающую газ, сообщает «Кыштымский рабочий». К счастью, обошлось без утечки, и газоснабжение отключать не пришлось.

Примечательно, что едва не устроивший коммунальное ЧП водитель возвращался в это время с места устранения аварии на водопроводе, произошедшей неподалеку.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 25.01.17

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